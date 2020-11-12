Власти Москвы планируют потратить около 13 миллиардов рублей на развитие промплощадок

Фото: Научно-технический центр «Бакор»

В течение 2021–2023 годов столичные власти планируют потратить почти 13 миллиардов рублей на развитие промышленных площадок. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказал заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Павел Дитятев.

По его словам, средства пойдут на развитие таких площадок, как особые экономические зоны (ОЗС) «Технополис «Москва» и «Руднево». За три года на эти цели планируется потратить 12,9 миллиарда рублей. Из этой суммы в 2021 году будет потрачено 1,9 миллиарда рублей.

Общий объем расходов на промышленность в проекте бюджета города на следующие три года составит 36,3 миллиарда рублей, сообщает Интефакс.

Ранее стало известно, что власти Москвы с 2021 по 2023 год выделят 3,6 миллиарда рублей на строительство научно-технологического центра «Воробьевы горы» при Московском государственном университете (МГУ).

Читайте также: Москва получит бюджетные заимствования путем размещения облигационных займов