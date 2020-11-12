Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончалась бабушка нижегородского подростка, устроившего стрельбу в деревне
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Скончалась бабушка нижегородского подростка, устроившего стрельбу в деревне

Евгения Звощик

Происшествия

Количество жертв стрельбы в Нижегородской области, в которой подозревают 18-летнего молодого человека, увеличилось до четырех. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный минздрав.

Уточняется, что пациентка скончалась утром в четверг, 12 ноября. По информации агентства, умерла бабушка подозреваемого в стрельбе.

Стрельба в Нижегородской области

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

Читайте также: «Порок сердца»: очевидец рассказал о парне, открывшем стрельбу под Нижним Новгородом

стрельбасмертьРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте