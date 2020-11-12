Скончалась бабушка нижегородского подростка, устроившего стрельбу в деревне

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Количество жертв стрельбы в Нижегородской области, в которой подозревают 18-летнего молодого человека, увеличилось до четырех. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный минздрав.

Уточняется, что пациентка скончалась утром в четверг, 12 ноября. По информации агентства, умерла бабушка подозреваемого в стрельбе.

Стрельба в Нижегородской области

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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