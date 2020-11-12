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«Это неправильно»: Мехди Вафа выразил поддержку Артему Дзюбе
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

«Это неправильно»: Мехди Вафа выразил поддержку Артему Дзюбе

Захар Чайченко

Звезды

Экстрасенс Мехди Эбрагим Вафа высказался по теме видео с игроком питерского «Зенита» Артемом Дзюбой. Вафа назвал нападающего сборной России «великим» игроком, а также выразил слова поддержки в адрес Артема.

— Наказывать футболиста за то, что случилось, — это просто несправедливо. Он «сделал» то, что мужчины обязательно «сделают». К тому же он не сделал чего-то сильно плохого. Лучше наказывать не Дзюбу, а того, кто это видео опубликовал. К сожалению, многие из нас любят, когда личность пачкают грязью. Это неправильно, — высказался экстрасенс в своем Instagram-аккаунте.

Многие подписчики победителя проекта «Битва экстрасенсов» одобрили его слова в комментариях под видео: «Молодец Мехди, открыто и смело, что уж тут скрывать, все этим грешат, а признаться в этом — кишка тонка»; «Трудно не согласиться, Артему сейчас вдвойне тяжело»; «Мехди, честно, открыто, браво».

Напомним, что ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи.

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Артем ДзюбаДзюбаМехди Эбрагими Вафа
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