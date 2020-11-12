Метрополитен подтвердил возбуждение дела о хищении при капремонте тяговых электродвигателей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московский метрополитен подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении при выполнении капитального ремонта тяговых электродвигателей. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

— Дело возбуждено по нашему заявлению по результатам ведомственной проверки, — говорится в сообщении столичного метро.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи возбудили уголовное дело о хищении 48,9 миллиона рублей должностными лицами московского метро по договорам о капремонте электродвигателей.

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