Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Метрополитен подтвердил возбуждение дела о хищении при капремонте тяговых электродвигателей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Метрополитен подтвердил возбуждение дела о хищении при капремонте тяговых электродвигателей

Кирилл Николаев

Происшествия

Московский метрополитен подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении при выполнении капитального ремонта тяговых электродвигателей. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

— Дело возбуждено по нашему заявлению по результатам ведомственной проверки, — говорится в сообщении столичного метро.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи возбудили уголовное дело о хищении 48,9 миллиона рублей должностными лицами московского метро по договорам о капремонте электродвигателей.

Читайте также: СК организовал проверку после получения детьми ожогов в Дзержинске

уголовное делоМетроМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте