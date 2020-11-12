Более 60 человек доставили в отделения полиции с оппозиционного митинга в Ереване

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Более 60 человек доставили в отделения полиции в Ереване с митинга оппозиции, который прошел 12 ноября на площади Свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правоохранительного ведомства.

По словам собеседника агентства, протестующие были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что около тысячи человек собрались на акции протеста в Ереване и вновь выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, 11 ноября представители оппозиции потребовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако заседание совета парламента Армении, который должен решить вопрос о выносе на повестку возможного внеочередного заседания Национального собрания темы об отставке премьера страны, не состоялось из-за отсутствия кворума. В Специальной следственной службе Армении позже сообщили, что в связи с акцией протеста армянской оппозиции было возбуждено уголовное дело.

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