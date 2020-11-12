Роскачество поздравило россиян с Всемирным Днем качества

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты Роскачества поздравили жителей России с Всемирным Днем качества, который традиционно отмечается во второй четверг ноября. В этом году праздник пришелся на 12 ноября.

Всемирный день качества был учрежден еще 1989 году по инициативе Европейской организации качества при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН). Главной целью данного праздника является повышение значимости высокого качества товаров и услуг, а также привлечение внимание к вопросу «качества» в широком смысле этого слова.

— Всемирный День качества подчеркивает развитие отечественной науки, промышленности, развивает культуру осознанного потребления и рассказывает о качестве отечественной продукции, — пояснил глава Роскачества Максим Протасов.

В этом году в связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий, связанных с празднованием Всемирного Дня качества, проходят в онлайн-формате. В частности, главным национальным деловым событием в мире качества в РФ станет онлайн-форум «Всемирный день качества-2020», который пройдет в период с 12 по 13 ноября. Участники мероприятия обсудят лучшие практики повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях.

Кроме того, в честь праздника московский метрополитен выпускает лимитированную серию проездных билетов — 400 000 штук с QR-кодом на обратной стороне, с помощью которого можно перейти на портал Роскачества, где опубликованы результаты исследований тысяч товаров. Помимо этого, День качества отмечается в торговых сетях, а также в школах в формате Урока качества.

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