Московский зоопарк закроет павильоны и снизит стоимость билетов с 13 ноября

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

С 13 ноября Московский зоопарк временно закроет павильоны и снизит стоимость билетов. Об этом сообщили на странице зоосада в Instagram.

Отмечается, что закрытие павильонов необходимо для безопасности посетителей. Таким образом, риски распространения коронавирусной инфекции сведутся к минимуму. Это позволит оставить зоопарк открытым для жителей столицы.

— В связи с этим мы снижаем цену билета. Стоимость входа для взрослого будет стоить 600 рублей, — говорится в сообщении.

Дети до 18 лет смогут бесплатно посетить зоопарк. Зоосад продолжит проводить прямые эфиры с кормлений и тренингов, а также круглосуточные онлайн-трансляции из павильонов «Фауна Китая» и «Дом обезьян». Детские кружки продолжат занятия в дистанционном формате.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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