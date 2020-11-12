Маски надели на статуи людей и животных на станции «Площадь Революции»

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

На фигуры людей и животных на станции «Площадь Революции» надели медицинские маски. Подобным образом пассажирам напоминают о необходимости ношения масок в столичном метро для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В Telegram-канале Департамента транспорта Москвы опубликовали видео. На кадрах видно, что в масках находятся бронзовые статуи собак и даже золотой петух.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

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