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Маски надели на статуи людей и животных на станции «Площадь Революции»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Маски надели на статуи людей и животных на станции «Площадь Революции»

Кирилл Николаев

Транспорт

На фигуры людей и животных на станции «Площадь Революции» надели медицинские маски. Подобным образом пассажирам напоминают о необходимости ношения масок в столичном метро для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В Telegram-канале Департамента транспорта Москвы опубликовали видео. На кадрах видно, что в масках находятся бронзовые статуи собак и даже золотой петух.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

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