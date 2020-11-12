СМИ: Скончался мужчина, доставленный в больницу из Центрального РУВД в Минске

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Житель Минска Роман Бондаренко, доставленный ранее в больницу скорой медицинской помощи из Центрального РУВД, скончался. Об этом сообщает портал tut.by со ссылкой на родственников умершего в четверг, 12 ноября.

Отмечается, что 31-летний мужчина поступил в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Медики оперировали его на протяжении нескольких часов, после чего он оставался в коме.

Отмечается, что вечером 11 ноября в один из минских дворов приехали люди в гражданской одежде и начали снимать бело-красно-белые ленты. По словам очевидцев, между ними и Бондаренко завязалась перепалка. После этого мужчину увезли в Центральное РУВД. В больницу же он поступил с формулировкой «травмы получил во время драки».

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