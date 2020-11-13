Испания выдала России обвиняемого в краже почти пяти миллиардов рублей

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В Россию из Испании экстрадированы граждане, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По требованию генеральной прокуратуры России компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в РФ Алексея Елисеева и Эгидиюса Татарунаса.

По версии следствия, с сентября 2010 года по декабрь 2016 года в Санкт-Петербурге Елисеев в составе банды составил преступный план по хищению денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций «Стандарт — Изыскания», «Стандарт — проект» и «Строительный ресурс». Для этих целей обвиняемый задействовал акционерное общество «УК «Норд-Вест Капитал».

Также следователи обвиняют Елисеева в разработке схем по переводу денежных средств в Испанию. Отмечается, что в результате преступных действий россиянина указанным компаниям был нанесен ущерб более чем на 4,76 миллиарда рублей.

Татарунаса обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков с июня по июль 2015 года в Санкт-Петербурге. Следователи считают, что он вместе с сообщниками занимался расфасовкой крупных партий амфетамина, героина и кокаина.

Оба фигуранта скрылись от полиции и были объявлены в розыск.

В сопровождении сотрудников ФСИН РФ и российского бюро Интерпола Эгидиюса Татарунаса и Алексея Елисеева доставят в Москву.

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