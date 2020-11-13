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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 ноября

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 13 ноября, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается погода с переменной облачностью, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–3 градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер будет дуть днем юго-восточный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве и в Подмосковье по температурным показателям близка к норме этих дней ноября, в пределах нормы и содержание кислорода в воздухе, периодически будет проглядывать солнце. Но фон атмосферного давления сохраняется высокий, выше нормы на 12-14 единиц. По медицинской оценке это спастический тип погоды, который может стать дополнительной нагрузкой на организм метеозависимых людей. У лиц с сосудистыми нарушениями, гипертоников и гипотоников, страдающих ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, могут появиться или усилиться головные боли, боли в области сердца, одышка, тахикардия, не исключено резкое повышение или понижение артериального давления. Метеозависимым людям следует контролировать артериальное давление, принимать средства нормализующие давление, купирующие болевые симптомы. Нагрузки не должны быть чрезмерными, но не стоит избегать прогулок на свежем воздухе, они улучшают кислородное обеспечение.

Читайте также: Синоптик оценил вероятность выпадения снега в Москве 15 ноября

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