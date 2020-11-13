СМИ: Мэра Томска Ивана Кляйна задержали правоохранители

Иван Кляйн задержан силовыми структурами / Фото: youtube.com

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали утром в пятницу, 13 ноября, сотрудники правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

— Кляйн задержан утром сегодня, — сказал собеседник агентства.

Из здания администрации мэра вывели в наручниках. По предварительной информации, Кляйна задержали во время селекторного совещания.

О задержании Кляйна сообщил также местный портал, ссылаясь на очевидцев и источники в силовых структурах.

В региональных управлениях следственного комитета и ФСБ пока информацию не комментируют.

Заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев сказал порталу «Новости в Томске» по поводу задержания Кляйна, что говорить в настоящее время он не может и положил трубку.

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