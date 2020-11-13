Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Мэра Томска Ивана Кляйна задержали правоохранители
Иван Кляйн задержан силовыми структурами / Фото: youtube.com

СМИ: Мэра Томска Ивана Кляйна задержали правоохранители

Юлия Курганова

Происшествия

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали утром в пятницу, 13 ноября, сотрудники правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

— Кляйн задержан утром сегодня, — сказал собеседник агентства.

Из здания администрации мэра вывели в наручниках. По предварительной информации, Кляйна задержали во время селекторного совещания.

О задержании Кляйна сообщил также местный портал, ссылаясь на очевидцев и источники в силовых структурах.

В региональных управлениях следственного комитета и ФСБ пока информацию не комментируют.

Заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев сказал порталу «Новости в Томске» по поводу задержания Кляйна, что говорить в настоящее время он не может и положил трубку.

Читайте также: Глава минздрава Иркутской области ушла в отставку после коррупционного скандала

задержаниемэр городаТомск
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте