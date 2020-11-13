Жители столицы выберут имя виртуальному помощнику МЭШ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Онлайн-голосование, по итогам которого пользователи выберут кличку коту — виртуальному помощнику Московской электронной школы (МЭШ) началось в столице на портале «Школа большого города».

В течение двух недель жители города придумывали варианты кличек. Некоторые участники предлагали классические имена для питомца — Василий, Рыжик или Дымок. Другие обратились к сказочным героям — кот Баюн или Бегемот.

Среди наиболее популярных имен оказались Гиглавус, МЭШик, Кот Ученый, Кот Умник, МЭШарик, МЭШонок. Они были выдвинуты на онлайн-голосование. До 18 часов 27 ноября любой житель столицы может отдать свой голос за понравившуюся кличку. Вариант, за который проголосует большинство, станет именем онлайн-помощника МЭШ, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кот будет делиться с пользователями подборками вебинаров и приложений, актуальными новостями, а также лайфхаками. Его имя объявят 30 ноября на официальных страницах столичного департамента образования и науки в социальных сетях и на портале.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч раз столичные школьники посмотрели видеоуроки и почти 130 тысяч раз проверили знания с помощью материалов МЭШ в период дистанционного обучения. Отмечается, что самыми востребованными оказались видеоуроки по биологии, русскому языку, а также математике и английскому языку.

Читайте также: Более 1000 грантов вручили педагогам МЭШ за сценарии уроков за 10 месяцев