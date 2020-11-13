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Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных мер в столичном клубе единоборств
Фото: «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных мер в столичном клубе единоборств

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37Б Карта всех событий

Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции выявили в спортивном клубе единоборств «Варяг» на севере столицы. Об этом сообщил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

По его словам, помещение клуба находится по адресу Ленинградский проспект, дом 37б. Среди нарушений выявили отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха.

— Кроме того, сотрудники бойцовского клуба не проходят ПЦР-обследования. Дезобработка проходит формально, то есть сотрудники клининговой компании не обучены и не имеют средств для приготовления дезрастворов, что говорит об отсутствии контроля со стороны администрации клуба, — цитирует Ядыкина ТАСС.

Он добавил, что за нарушения клуб единоборств могут оштрафовать до 500 тысяч рублей либо приостановить деятельность сроком до 90 суток.

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