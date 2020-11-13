Подозреваемых в мошенничестве задержали на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке столицы сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в мошенничестве. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что злоумышленников задержали на Волгоградском проспекте. Ими оказались два брата, жители Астрахани. Один из них был судим ранее. По результатам следствия сотрудники полиции возбудили два уголовных дела по части 3статьи 159 УК РФ и части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантам избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Стало известно, что к 17-летнему юноше подошли двое неизвестных, которые предложили ему купить старинные российские монеты. Согласившись, подросток отправился в банк, чтобы снять деньги. После этого он передал средства неизвестным.

Однако злоумышленники не остановились. Они настаивали, чтобы он купил еще несколько монет стоимостью 200 тысяч рублей. Когда потерпевший снова зашел в банк, чтобы снять деньги, он понял, что купил подделки. Ему удалось написать и передать сотруднице записку с призывом о помощи. Женщина незамедлительно позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

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