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Продажи iPhone 12 mini и Pro Max стартовали в России
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Продажи iPhone 12 mini и Pro Max стартовали в России

Вероника Кузьминова

Технологии

Продажи новых смартфонов от компании Apple стартовали в России. С пятницы, 13 ноября, россияне смогут приобрести iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Продажи начались с 8:00. Купить новый смартфон можно в магазинах или через интернет-сайты.

Согласно данным на сайте производителя, iPhone 12 Pro Max будет стоить от 109 до 139 тысячи рублей. Ценник на гаджет другой линейки — iPhone 12 mini — варьируется от 69 до 84 тысяч рублей. На стоимость смартфонов влияет объем памяти, передает РИА Новости.

Также в этом году производитель «яблочных» гаджетов выпустил смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Их начали продавать в России с 23 октября.

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