Еще 5974 новых случая коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 24 часа еще 5974 случая коронавируса выявили в столице за сутки. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил Telegram-каналОперштаба по борьбе с инфекцией.

За последние сутки еще 4219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Таким образом, общее количество вылечившихся достигло 358 924 человек.

В России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5974), Петербург (1756) и Подмосковье (760).

Ранее эпидемиолог назвал условие для остановки распространения COVID-19 в стране. Он уточнил, что пока на территории России наблюдается рост случаев коронавируса. Улучшение ситуации зависит от множества факторов. Например, погодных, которые невозможно предотвратить.

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