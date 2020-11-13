Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 5974 новых случая коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 5974 новых случая коронавируса выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа еще 5974 случая коронавируса выявили в столице за сутки. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил Telegram-каналОперштаба по борьбе с инфекцией.

За последние сутки еще 4219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Таким образом, общее количество вылечившихся достигло 358 924 человек.

В России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (5974), Петербург (1756) и Подмосковье (760).

Ранее эпидемиолог назвал условие для остановки распространения COVID-19 в стране. Он уточнил, что пока на территории России наблюдается рост случаев коронавируса. Улучшение ситуации зависит от множества факторов. Например, погодных, которые невозможно предотвратить.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Это нормально»: в ВОЗ назвали способ побороть страх перед коронавирусом

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте