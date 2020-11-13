Постпред России при ООН рассказал о встрече с Тихановской

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Неформальная встреча с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, прошедшая на полях ООН, не вызывает никаких противоречий или недоумения. Такое мнение выразил постпред России при Организации Объединенных Нации Василий Небензя.

Он отметил, что ему удалось поговорить с Тихановской.

— Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая «формула Арриа», организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег — прим. «ВМ») — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

В октябре 2020 года в Совбезе ООН состоялось заседание по вопросам сирийского химического досье. Мероприятие возглавляла Россия, которая решила предоставить слово экс-главе ОЗХО Жозе Бустани, однако Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали его выступление, обратив внимание на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Тогда Москва уличила Запад в трусости перед возможными разоблачениями, которые Бустани мог озвучить относительно работы ОЗХО.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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