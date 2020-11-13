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«Уже должно было дойти»: Песков отрицает вмешательство России в дела США
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

«Уже должно было дойти»: Песков отрицает вмешательство России в дела США

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться во внутренние дела Америки, — подчеркнул он в интервью «RT Россия» и добавил, что при этом Москва не позволит Вашингтону вмешиваться в ее процессы.

Представитель Кремля также напомнил, что по теме президентских выборов в Штатах свою позицию не раз высказывал российский лидер Владимир Путин. Он отмечал, что РФ с уважением встретит любой выбор американского народа.

— По идее, это должно было уже много раз дойти до сознания рядового даже американца, — заключил Песков.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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