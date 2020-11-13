Войскам радиационной, химической и биологической защиты исполнилось 102 года

РБХ-войска защищают людей от воздействия радиоактивных, токсичных химических веществ и биологических средств / Фото: Пресс-служба Росгвардии

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии отмечают профессиональный праздник. 13 ноября им исполнилось 102 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ведомства.

В войсках правопорядка первые подразделения химической защиты были созданы во второй половине 30-х годов на базе прославленной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.

Суровую проверку воины-химики войск НКВД прошли в годы Великой Отечественной войны. Они участвовали в боевых операциях Красной Армии и обеспечивали защиту от возможного применения фашистской Германией химического оружия.

В послевоенные годы химики внутренних войск активно участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате «Маяк» в Челябинской области и Чернобыльской атомной станции.

Специалисты РХБ защиты войск национальной гвардии Российской Федерации участвовали в обеспечении безопасности крупных политических и спортивных мероприятий. Они обследовали объекты на наличие радиоактивных, токсичных химических веществ и биологических средств в рамках проведения саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке, на XXII зимних Олимпийских играх 2014-го в Сочи, на XXI Чемпионате мира по футболу 2018 года.

Сегодня подразделениям РХБЗ войск национальной гвардии Российской Федерации отведена особая роль в профилактических мероприятиях по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала пандемии ими обработано более миллиона единиц техники, 780 единиц воздушных судов, 2000 зданий и сооружений общей площадью более 100 миллионов квадратных метров.

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