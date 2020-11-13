Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Войскам радиационной, химической и биологической защиты исполнилось 102 года
РБХ-войска защищают людей от воздействия радиоактивных, токсичных химических веществ и биологических средств / Фото: Пресс-служба Росгвардии

Войскам радиационной, химической и биологической защиты исполнилось 102 года

Олег Сыров

Общество

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии отмечают профессиональный праздник. 13 ноября им исполнилось 102 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ведомства.

В войсках правопорядка первые подразделения химической защиты были созданы во второй половине 30-х годов на базе прославленной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.

Суровую проверку воины-химики войск НКВД прошли в годы Великой Отечественной войны. Они участвовали в боевых операциях Красной Армии и обеспечивали защиту от возможного применения фашистской Германией химического оружия.

В послевоенные годы химики внутренних войск активно участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате «Маяк» в Челябинской области и Чернобыльской атомной станции.

Специалисты РХБ защиты войск национальной гвардии Российской Федерации участвовали в обеспечении безопасности крупных политических и спортивных мероприятий. Они обследовали объекты на наличие радиоактивных, токсичных химических веществ и биологических средств в рамках проведения саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке, на XXII зимних Олимпийских играх 2014-го в Сочи, на XXI Чемпионате мира по футболу 2018 года.

Сегодня подразделениям РХБЗ войск национальной гвардии Российской Федерации отведена особая роль в профилактических мероприятиях по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала пандемии ими обработано более миллиона единиц техники, 780 единиц воздушных судов, 2000 зданий и сооружений общей площадью более 100 миллионов квадратных метров.

Читайте также: Сотрудники Росгвардии в Москве задержали угрожавшего ножом кассиру мужчину

публичные мероприятиязащита населения от ЧСРосгвардия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Все мнения
О проекте