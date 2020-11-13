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Лукашенко заявил о заговоре мирового уровня вокруг коронавируса
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Лукашенко заявил о заговоре мирового уровня вокруг коронавируса

Ростислав Зубков

В мире

Коронавирус — это ширма, за которой игроки на глобальном уровне пытаются переделить мир. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

— Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер, — считает политик.

Он выразил уверенность, что обсуждаемые им «заговорщики» имеют некие планы и на Белоруссию.

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БелоруссияАлександр Лукашенкокоронавирус
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