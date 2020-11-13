Лукашенко заявил о заговоре мирового уровня вокруг коронавируса
Коронавирус — это ширма, за которой игроки на глобальном уровне пытаются переделить мир. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
— Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер, — считает политик.
Он выразил уверенность, что обсуждаемые им «заговорщики» имеют некие планы и на Белоруссию.
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