Лукашенко заявил о заговоре мирового уровня вокруг коронавируса

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Коронавирус — это ширма, за которой игроки на глобальном уровне пытаются переделить мир. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

— Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер, — считает политик.

Он выразил уверенность, что обсуждаемые им «заговорщики» имеют некие планы и на Белоруссию.

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