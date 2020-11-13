Энергетики обеспечили станции МЦД-4 Крекшино и Кокошкино необходимыми мощностями

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Московские энергетики выделили находящимся на реконструкции станциям МЦД-4 Крекшино и Кокошкино 530 и 380 кВт мощности соответственно, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Выполненный энергетиками комплекс работ позволяет не только обеспечить электроэнергией реконструкцию и запуск станций, но и гарантирует вторую категорию надежности дальнейшего энергоснабжения, — отметил Бирюков. — Это означает, что в случае технологического нарушения на одной кабельной линии, напряжение будет подано по резервной, что позволит избежать перерывов в работе станций.

Заместитель мэра рассказал, что для обеспечения 530 кВт мощности станции Крекшино московские энергетики проложили от реконструируемой распределительной подстанции две кабельные линии на 10 кВт общей протяженностью 800 метров.

Для выделения 380 кВт мощности станции Кокошкино специалисты построили два секционирующих пункта 10 кВ, две кабельные линии общей протяженностью 650 метров, а также участок воздушной линии 6 кВ.

Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что электрические мощности будут выданы сразу после готовности заказчика принять нагрузку на электроустановки. После завершения масштабной реконструкции на станциях МЦД-4 «Киевско-Горьковский» Крекшино и Кокошкино появятся новые платформы и подземные переходы, оснащенные эскалаторами и лифтами.​

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