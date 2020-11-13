Британское посольство отказалось комментировать арест россиянина

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Министерство иностранных дел Великобритании не комментирует информацию, имеющую отношению к разведке. Так британское посольство в Москве ответило на просьбу прокомментировать сообщения об аресте гражданин РФ за госизмену.

— МИД Великобритании никогда не комментирует какие-либо сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности, — сказали РИА Новости в дипмиссии и посоветовали задавать вопросы российской стороне.

Ранее СМИ сообщили, что россиянина Дмитрия Федоткина арестовали по подозрению в госизмене. По предварительным данным, мужчина, будучи сотрудником «Аэрофлота» в Великобритании, якобы передавал секретные сведения британской разведке.

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