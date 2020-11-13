Несколько трамваев в Москве задерживаются по техническим причинам

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Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

В столице в районе Яузский Ворот, Новокузнецкой, Новокузнецкой, Павелецкой, Дубининской улицы и Новоспасского моста задерживаются трамваи №А, 3,38,39. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта города.

Стало известно, что транспорт задерживается по техническим причинам.

По маршрутам трамваев на данный момент работают автобусы.

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