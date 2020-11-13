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Песков заявил, что Москва будет ждать от Баку данных по вертолету Ми-24
Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Песков заявил, что Москва будет ждать от Баку данных по вертолету Ми-24

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва будет ждать от Баку данных по расследованию катастрофы с российским вертолетом. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 13 ноября.

Представитель Кремля напомнил, что Азербайджан пообещал расследовать ЧП беспристрастно. Виновные в трагедии будут найдены и наказаны, уверен Песков.

— Безусловно, мы будем ожидать информации на этот счет, — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера.

Он добавил, что дополнительны каналы связи для решения этого вопроса не нужны — хватает имеющихся.

Российский вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил вертолет на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.

10 ноября генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета.

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