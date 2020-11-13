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Роспотребнадзор закрыл кальянную на севере Москвы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор закрыл кальянную на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Народного Ополчения, 47 Карта всех событий

Роспотребнадзор закрыл кальянную сети «Москальян», которая продолжала работать при запрете на курение кальяна в кафе и ресторанах. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в СЗАО Юлия Бизенкова.

По ее словам, в территориальный отдел ведомства на северо-западе столицы поступило обращение от гражданина о курении кальянов в сети общественного питания. Отмечается, что заведение расположено по адресу улица Народного Ополчения, дом 47.

Она также рассказала, что в кальянной были выявлены нарушения санитарных требований. Так, в кафе не обеспечена поточность технологических процессов, площадь помещений не соответствует мощности предприятия, поэтому не соблюдается товарное соседство сырой и готовой к употреблению продукции.

Также в заведении отсутствуют маркировочные ярлыки, не соблюдается режим дезинфекции, производственные помещения находятся в неудовлетворительном состоянии.

— По факту всех выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности. Также составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей для индивидуальных предпринимателей штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, — цитирует Бизенкову ТАСС.

Дело также возбудили в отношении индивидуального предпринимателя за неисполнение обязанностей по контролю норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Его могут оштрафовать на сумму от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 30 октября вступил в силу запрет на кальяны в кафе и ресторанах. В частности, теперь нельзя курить в заведениях общепита даже в том случае, если курительные смеси не содержат никотин.

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