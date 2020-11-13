Роспотребнадзор закрыл кальянную на севере Москвы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Народного Ополчения, 47 Карта всех событий

Роспотребнадзор закрыл кальянную сети «Москальян», которая продолжала работать при запрете на курение кальяна в кафе и ресторанах. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в СЗАО Юлия Бизенкова.

По ее словам, в территориальный отдел ведомства на северо-западе столицы поступило обращение от гражданина о курении кальянов в сети общественного питания. Отмечается, что заведение расположено по адресу улица Народного Ополчения, дом 47.

Она также рассказала, что в кальянной были выявлены нарушения санитарных требований. Так, в кафе не обеспечена поточность технологических процессов, площадь помещений не соответствует мощности предприятия, поэтому не соблюдается товарное соседство сырой и готовой к употреблению продукции.

Также в заведении отсутствуют маркировочные ярлыки, не соблюдается режим дезинфекции, производственные помещения находятся в неудовлетворительном состоянии.

— По факту всех выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности. Также составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей для индивидуальных предпринимателей штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, — цитирует Бизенкову ТАСС.

Дело также возбудили в отношении индивидуального предпринимателя за неисполнение обязанностей по контролю норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Его могут оштрафовать на сумму от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 30 октября вступил в силу запрет на кальяны в кафе и ресторанах. В частности, теперь нельзя курить в заведениях общепита даже в том случае, если курительные смеси не содержат никотин.

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