Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Лучший день»: как притянуть удачу в пятницу, 13-го
Фото: Личный архив Александры Харрис

«Лучший день»: как притянуть удачу в пятницу, 13-го

Василий Плиткин

Общество

Пятница,13-е. Чего ждать и чего опасаться в этот день? На этот вопрос ответила таролог Александра Харрис.

Почему этот день часто ассоциируется с невезением? Что означает пятница, 13-е, и с чего вообще началось это суеверие?

Пятница и число «13» всегда были неудачными сами по себе. Поскольку пятница была днем распятия, пятницы всегда считали днем покаяния и воздержания. Это религиозное убеждение переросло в общую неприязнь к началу каких-то важных дел в пятницу. Викторианцы соединили эти два предположения вместе. Они были заинтригованы фольклором, соединили пятницу и «13» и создали вдвойне неудачный день.

Суеверие возникло в те времена, когда жизнь была неопределенной и люди чувствовали, что не контролируют ситуацию. Возникло представление о судьбе как о чем-то, что можно контролировать, делая удачные поступки или избегая неудач. Хотя негативные ассоциации с пятницей более слабые, некоторые предполагают, что они также имеют корни в христианской традиции: Иисус был распят в пятницу; пятница была днем, когда Ева подарила Адаму роковое яблоко с Древа познания; это день, когда Каин убил своего брата Авеля.

В последнее время в пятницу, 13-го, произошел ряд травмирующих событий, включая бомбардировку Германией Букингемского дворца (сентябрь 1940 г.); убийство Китти Дженовезе в Квинсе, Нью-Йорк (март 1964 г.); циклон, унесший жизни более 300 000 человек в Бангладеш (ноябрь 1970 г.); исчезновение самолета чилийских ВВС в Андах (октябрь 1972 г.); смерть рэпера Тупака Шакура (сентябрь 1996 г.) и крушение круизного лайнера Costa Concordia у побережья Италии, в результате которого погибли 30 человек (январь 2012 г.).

На самом деле плохие вещи происходят каждый день. Всякий раз, когда мы приписываем слишком много влияния бытовым вещам, мы сами притягиваем к себе негатив. Необходимо воспринимать пятницу, 13-е, точно так же, как среду или субботу. Старайтесь не придавать негативное значение тем вещам, которые могут в действительности пройти для вас бесследно. Лучший выход — сделать этот день лучшим днем, постараться провести его продуктивно.

Читайте также: Астрологи назвали самых непослушных детей по знакам зодиака

тарологпятница, 13-е
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Все мнения
О проекте