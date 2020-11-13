«Лучший день»: как притянуть удачу в пятницу, 13-го

Фото: Личный архив Александры Харрис

Пятница,13-е. Чего ждать и чего опасаться в этот день? На этот вопрос ответила таролог Александра Харрис.

Почему этот день часто ассоциируется с невезением? Что означает пятница, 13-е, и с чего вообще началось это суеверие?

Пятница и число «13» всегда были неудачными сами по себе. Поскольку пятница была днем распятия, пятницы всегда считали днем покаяния и воздержания. Это религиозное убеждение переросло в общую неприязнь к началу каких-то важных дел в пятницу. Викторианцы соединили эти два предположения вместе. Они были заинтригованы фольклором, соединили пятницу и «13» и создали вдвойне неудачный день.

Суеверие возникло в те времена, когда жизнь была неопределенной и люди чувствовали, что не контролируют ситуацию. Возникло представление о судьбе как о чем-то, что можно контролировать, делая удачные поступки или избегая неудач. Хотя негативные ассоциации с пятницей более слабые, некоторые предполагают, что они также имеют корни в христианской традиции: Иисус был распят в пятницу; пятница была днем, когда Ева подарила Адаму роковое яблоко с Древа познания; это день, когда Каин убил своего брата Авеля.

В последнее время в пятницу, 13-го, произошел ряд травмирующих событий, включая бомбардировку Германией Букингемского дворца (сентябрь 1940 г.); убийство Китти Дженовезе в Квинсе, Нью-Йорк (март 1964 г.); циклон, унесший жизни более 300 000 человек в Бангладеш (ноябрь 1970 г.); исчезновение самолета чилийских ВВС в Андах (октябрь 1972 г.); смерть рэпера Тупака Шакура (сентябрь 1996 г.) и крушение круизного лайнера Costa Concordia у побережья Италии, в результате которого погибли 30 человек (январь 2012 г.).

На самом деле плохие вещи происходят каждый день. Всякий раз, когда мы приписываем слишком много влияния бытовым вещам, мы сами притягиваем к себе негатив. Необходимо воспринимать пятницу, 13-е, точно так же, как среду или субботу. Старайтесь не придавать негативное значение тем вещам, которые могут в действительности пройти для вас бесследно. Лучший выход — сделать этот день лучшим днем, постараться провести его продуктивно.

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