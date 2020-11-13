Тушинский суд арестовал обвиняемую в продаже младенца в Москве

Фото: АГН «Москва»

Следователи попросили отправить под арест женщину, которая обвиняется в продаже новорожденного сына за 500 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 13 ноября, рассказали в Тушинском суде Москвы.

Отмечается, что в суд поступили материалы данного уголовного дела, сообщает РИА Новости.

Позднее Тушинский районный суд Москвы арестовал женщину.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Украины договорилась с покупателями встретиться в одном из заведений в районе Тушино, куда и прибыла вместе с младенцем. В ресторане молодую мать ожидала семейная пара. Ребенка, которому не было даже недели от роду, мать оценила в 500 тысяч рублей. После передачи денег женщина пересчитала их, подписала расписку и вручила новорожденного «новым родителям». В это время женщину задержали с поличным.

В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

Читайте также: Уголовное дело на интернет-мошенников заведено в ЮВАО