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Около 40 нарушителей масочного режима зафиксировали в ТЦ на западе Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Около 40 нарушителей масочного режима зафиксировали в ТЦ на западе Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 52А Карта всех событий

Почти 40 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на западе столицы. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

По его словам, рейды прошли в торговых центрах «Западный», «Звездочка» и «Шолохов». В результате были составлены 38 протоколов об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией пребывание в столичных торговых центрах возможно только в маске и перчатках.

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