Депздрав опроверг сообщения о драке в московской психбольнице

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Инцидент с дракой санитаров с пациентами в Московской психиатрической больнице № 5, видео которого распространилось в социальных сетях, произошел еще в 2018 году. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что после данного инцидента была проведена проверка. Допустившие подобное поведение по отношению к пациентам сотрудники уволены из медицинского учреждения 26 февраля 2018 года.

В департаменте отметили, что подобная публикация вводит пользователей Сети в заблуждение относительно сроков произошедшего события, сообщает РИА Новости.

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