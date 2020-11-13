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Депздрав опроверг сообщения о драке в московской психбольнице
Фото: Анна Быкова

Депздрав опроверг сообщения о драке в московской психбольнице

Кирилл Николаев

Общество

Инцидент с дракой санитаров с пациентами в Московской психиатрической больнице № 5, видео которого распространилось в социальных сетях, произошел еще в 2018 году. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что после данного инцидента была проведена проверка. Допустившие подобное поведение по отношению к пациентам сотрудники уволены из медицинского учреждения 26 февраля 2018 года.

В департаменте отметили, что подобная публикация вводит пользователей Сети в заблуждение относительно сроков произошедшего события, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Премия города Москвы в области медицины пройдет в онлайн-формате 13 ноября

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