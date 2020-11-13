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Стало известно о состоянии пострадавших при прорыве трубы в Подмосковье детей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Стало известно о состоянии пострадавших при прорыве трубы в Подмосковье детей

Кирилл Николаев

Происшествия

Четыре девочки, которые пострадали при прорыве трубы с горячей водой в Дзержинском, будут находиться в больнице больше недели. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, девочки находятся в одной палате. Настрой у пациентов хороший.

— Как предполагают врачи, девчонки пробудут в больнице чуть больше недели. Прогнозы на выздоровление оптимистичные, — цитирует Мишонову ТАСС.

Она добавила, что девочкам и родителям оказывается необходимая помощь.

Напомним, что в четверг, 12 ноября, на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение.

Читайте также: Власти Подмосковья окажут помощь семьям пострадавших из-за прорыва трубы детей

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