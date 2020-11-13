В ВОЗ оценили работу системы QR-кодов для борьбы с COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Страны должны продолжать расширять все меры общественного здравоохранения в ответ на COVID-19, в том числе использовать безопасные и хорошо регулируемые приложения для цифрового отслеживания контактов. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в пятницу, 13 ноября, комментируя введенную в РФ систему QR-кодов.

По ее словам, основной целью цифрового отслеживания контактов является возможность сократить время между подтвержденным первичным заражением и выявлением потенциальных вторичных случаев.

— Тем не менее, ВОЗ исходит из того, что цифровое отслеживание и другие решения в области медицинских технологий следует рассматривать как дополнение, а не замену уже установленных мер личного и прямого отслеживания контактов, применяемых общественным здравоохранением, — пояснила Вуйнович в интервью «Вечерней Москве».

Она обратила внимание на то, что эта технология еще развивается, а также подчеркнула необходимость сохранения неприкосновенности частной жизни в этом случае. Вуйнович уточнила, что в некоторых заведениях в ряде стран посетители должны указывать в письменной форме свое имя, номер телефона и адрес.

— QR-коды кажутся цифровым способом сделать то же самое, но, как уже говорилось, любая цифровая технология отслеживания состояния здоровья должна быть тщательно защищена для обеспечения конфиденциальности и предотвращения злоупотреблений, а также доказана ее полезность, — резюмировала представитель ВОЗ.

Напомним, с 19 октября в Москве сделали обязательным доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, только после регистрации номеров телефонов. Систему QR-кодов начали вводить и в ряде других столичных заведений.

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