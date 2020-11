Диетолог рассказала, как часто можно есть сосиски

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как часто можно есть сосиски, в беседе с Nation News.

— Если вы едите сосиски один раз в неделю, то ничего страшного для здоровья и фигуры не произойдет. Но если вы едите их каждый день, то это вредно. В сосисках очень много избыточной соли, жира, а также недостаточное количество белка, — считает Русакова.

Эксперт отметила, чтобы сократить всасывание жиров из сосисок в организм, необходимо есть их вместе с зеленью и свежими овощами. Крупы и макароны не лучший гарнир для сосисок.

Роспотребнадзор напомнил россиянам, как выбрать самые полезные орехи, рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалисты отметили, что орехи следует употреблять 1–2 раза в неделю небольшими порциями, около 35 грамм. Эксперты советуют есть орехи вместе с молочными или кисломолочными продуктами, мясом, десертами.

Ранее ученые отметили, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо регулярно употреблять грецкий орех. Также исследователи уточнили, что употребление орехов не сказывается на повышении веса человека, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.

