Курс доллара вырос на Мосбирже до 77,43 рубля

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 34,57 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в пятницу, 13 ноября.

Таким образом, курса доллара составил 77,43 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» вырос на 51,63 копейки и достиг показателя 91,50 рубля.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

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