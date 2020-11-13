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Курс доллара вырос на Мосбирже до 77,43 рубля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на Мосбирже до 77,43 рубля

Евгения Звощик

Экономика

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 34,57 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в пятницу, 13 ноября.

Таким образом, курса доллара составил 77,43 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» вырос на 51,63 копейки и достиг показателя 91,50 рубля.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

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