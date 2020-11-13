Уголовное дело возбудили в отношение столичной УК после хищения 128 миллионов рублей

Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

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В отношении одной из столичных управляющих компаний возбудили уголовное дело по факту хищения 128 миллионов рублей у жильцов дома на севере столицы. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Выяснилось, что управляющая компания приняла на себя обязанности по надлежащему содержанию и ремонту жилого дома. В результате с ресурсоснабжающими организациями были заключены договоры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, согласно которым ресурсоснабжающие организации должны поставлять коммунальные услуги, а компания оплачивать их.

Жильцы производили оплату коммунальных платежей, однако должностные лица управляющей компании в полном объеме не перечисляли деньги ресурсоснабжающим организациям и присваивали их себе. Возбуждено уголовное дело.

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