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Штаб Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах в одном из штатов
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Штаб Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах в одном из штатов

Евгения Звощик

В мире

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах в крупнейшем округе Аризоны — Марикопе. Об этом говорится в уведомлении штаба в судебной базе в пятницу, 13 ноября.

В поданном ранее иске говорилось, что ошибочные действия сотрудников избиркомов, работавших с машинами для голосования, привели к ситуации, в которой часть голосов американских избирателей не была засчитана, передает РИА Новости.

По прогнозам телеканала CNN, после подсчета 99 процентов бюллетеней в Аризоне оказалось, что за кандидата от Демократической партии Джо Байдена проголосовало 49,4 процента человек, в то время как за Трампа — 49,1 процента избирателей. Разница составляет менее 14 тысяч голосов.

Напомним, в США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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