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Американские ученые рассказали о последствиях использования вейпов
Фото: pixabay.com/ArtTower

Американские ученые рассказали о последствиях использования вейпов

Юлия Захарова

Здоровье

Люди, которые пользуются вейпами, оказались более подвержены респираторным заболеваниям. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH) и школы медицины BUSM.

Они провели исследование, в рамках которого проанализировали сведения более чем о 21,6 тысячи человек, ранее не сообщавших о каких-либо респираторных заболеваниях. Выяснилось, что риск развития указанных болезней у вейперов вырос до 43 процентов. В частности, курение вейпов может спровоцировать бронхит, эмфизему, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и астму.

— Благодаря плану исследования и обширному анализу чувствительности исследование дополняет растущее число доказательств, указывающих на риски для состояния дыхательной системы при использовании электронных сигарет, — отмечает один из авторов исследования Вубин Се.

Данные результаты, как пишут специалисты, демонстрируют важность пересмотра документов о применении вейпов и более глубокого анализа перечня заболеваний, которые вызываются употреблением таких устройств, сообщает MedicalXpress.

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