Еще 69 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 69 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 7712 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 13 ноября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России. За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Это максимум за весь период пандемии.
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