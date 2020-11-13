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Еще 69 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Еще 69 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 69 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 7712 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 13 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России. За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 21 983 человек. Это максимум за весь период пандемии.

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