Пашинян заявил, что под угрозой окружения в НКР были 30 тысяч армянских военных

Премьер-министр Никол Пашинян рассказал о сложной военной обстановке / Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были остановлены, то под угрозой окружения оказались бы 30 тысяч армянских военных.

— Краеугольным фактором для подписания соглашения была констатация факта, что Степанакерт остался незащищенным после падения Шуши, и если бы война не была остановлена в течение нескольких часов, пали бы Степанакерт, затем Аскеран, Мартакерт и от 20 до 30 тысяч наших военных оказались бы в окружении, — рассказал он в интервью Общественному телевидению Армении.

Пашинян отметил, что эти цифры разнятся в зависимости от сценариев.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пашинян назвал важнейший фактор сохранения мира в Карабахе