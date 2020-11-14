Установлены личности напавших на бойца ММА Сергея Харитонова
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий
Установлены личности людей, которые напали на бойца ММА Сергея Харитонова в Москве в Лужниках.
СМИ сообщают, что на спортсмена напали российский боец Яндиев Адам-Джамал и его друг, боец Абдо Руслан, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что Сергея Харитонова избили неизвестные в столице. Его доставили в больницу.
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