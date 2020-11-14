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Исследование показало, какие продукты россияне меньше употребляли на удаленке
Фото: pixabay.com

Исследование показало, какие продукты россияне меньше употребляли на удаленке

Юлия Курганова

Товары

Россияне осенью значительно уменьшили потребление продуктов с добавленным сахаром — печенья и конфет — по сравнению с весной. Такие данные приводятся в исследовании сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Компании изучили более трех миллионов заказов в 147 российских городах.

— Среди продуктов с добавленным сахаром клиенты «СберМаркета» чаще всего покупают различные сладости. В апреле-мае они были в половине заказов, а осенью доля печенья, вафель, конфет упала до 40 процентов. Таким образом процент людей, которые на удаленке потребляют сладости с добавленным сахаром, стал меньше, — сказано в исследовании.

Также отмечается, что продукты с натуральным сахаром есть почти в каждом третьем заказе — это фрукты (около 30 процентов заказов) и сухофрукты (порядка 3 процентов). Доля заказов с этими продуктами увеличилась весной и не снизилась в течение года.

Кроме того, исследование показало, что соки и газированные напитки заказывает примерно каждый пятый покупатель, а различные соусы — каждый четвертый. Сухофрукты и мюсли есть в 13 процентах заказов, а консервы и соленья — в 24–28 процентах заказов, сообщает РИА Новости.

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