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Трамп заявил о своей победе в выборах в Пенсильвании по конституции
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Трамп заявил о своей победе в выборах в Пенсильвании по конституции

Виктория Родимкина

В мире

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выигрывает на президентских выборах в штате Пенсильвания по американской конституции. Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 14 ноября.

— Не было доступа к отслеживанию подсчета 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, в соответствии с нашей великой конституцией, что мы выигрываем штат Пенсильвания, — отметил Трамп.

Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск от республиканцев, в котором требовалось признать недействительными около 10 тысяч бюллетеней, с опозданием пришедших в Пенсильвании.

Напомним, в США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Читайте также: Штаб Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах в одном из штатов

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