На звезду фильмов о Гарри Поттере подали в суд

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

На британского актера Майкла Гэмбона, который исполнил роль Альбуса Дамблдора в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, подали в суд. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, судебный иск в отношении 80-летнего актера подал адвокат Тоби Клоустон. По его словам, в апреле 2017 года Гэмбон, управляя внедорожником, врезался в него. Ехавший на велосипеде адвокат в результате аварии получил перелом лодыжки, повреждение связок и психическое расстройство, уточнили в издании.

Пострадавший потребовал взыскать с Майкла Гэмбона 55 тысяч фунтов стерлингов (более 5,6 миллиона рублей).

Майкл Гэмбон — ирландский и британский актер театра и кино. Он четыре раза с 1987 года получал телепремию BAFTA как лучший актер. Кроме того, Гэмбон был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

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