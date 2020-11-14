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Почти 1,5 тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Почти 1,5 тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Захарова

Общество

В столице за сутки госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.

Ранее стало известно, что в городе за сутки выявили 6427 новых случаев инфекции. В больницах Москвы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 385 человек.

Почти 1,5 тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Среди новых инфицированных 42,6 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 28,7 процента — от 46 до 65 лет, 10 процентов — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,5 процента составляют люди старше 80 лет, а 15,2 процента — дети.

В оперштабе напомнили, что москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Такая мера позволит избежать новых заражений.

Ранее сообщалось, что в столице за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 4423 человека. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы для граждан с COVID-19.

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