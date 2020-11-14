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Президент РФ заявил о готовности страны к диалогу о стратегической безопасности
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Президент РФ заявил о готовности страны к диалогу о стратегической безопасности

Юлия Захарова

Внешняя политика

Россия готова вести диалог со всеми странами по стратегической безопасности. Такое заявление в субботу, 14 ноября, сделал президент РФ Владимир Путин.

— Открыты к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами, — отметил глава государства в ходе Восточноазиатского саммита.

По словам российского лидера, РФ запретила размещать ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и других мировых регионах после выхода Соединенных Штатов Америки из ДРСМД. Данная мера будет действовать, пока от них воздерживаются американские партнеры, передает РИА Новости.

Ранее США выразили опасения, что Россия может использовать подводные лодки «Посейдон» для того, чтобы с помощью «радиоактивных цунами» затапливать прибрежные американские города. Однако российские власти ранее неоднократно заявляли, что Москва не планирует нападение на какую-либо страну.

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размещение ракетСШАВладимир Путин
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