Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной артиста Армена Джигарханяна. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте кабмина.

Премьер-министр отметил, что смерть актера является большим горем и невосполнимой утратой для всех. По словам Мишустина, артист был неповторимым в любом проявлении.

— Многие годы он восхищал миллионы людей своими яркими комедийными и драматическими ролями, — сказал председатель правительства.

Он также добавил, что зрители любили героев артиста и считали удачей попасть на его спектакль.

— Мастер импровизации, он всегда смело ломал рамки амплуа, был предельно откровенным на сцене и в кадре, буквально проживал роли, вкладывал в них часть своего сердца и души, делал каждую неповторимой и эталонной, — заключил Мишустин.

Напомним, актер Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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