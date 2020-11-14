Столичный тату-салон могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушения санитарных мер

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Россия, Москва, Трёхпрудный переулок, 8 Карта всех событий

Тату-салон в центре столицы могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за несоблюдение санитарных мер, в том числе социальной дистанции и отсутствие средств индивидуальной защиты в очереди на бесплатный сеанс тату. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

Он отметил, что акцию по бесплатной татуировке в салоне организовали рэпер Kizaru и Spotify к выходу музыкального альбома. Она проходит в субботу, 14 ноября, в столице и Санкт-Петербурге. Заведение находится по адресу Трехпрудный переулок, дом 8.

— Сотрудниками ситуационного центра ОАТИ города Москвы в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено рекламное объявление о совместной с рэпером Kizaru акции о нанесении бесплатного тату в салоне Haunted Family. Инспекторским составом ОАТИ обнаружено скопление людей на улице. В ходе проверки инспекторы выявили нарушение указа мэра Москва по социальному дистанцированию и отсутствию средств индивидуальной защиты, — цитирует Михайлова РИА Новости.

Он рассказал, что не только работники тату-салона, но и организаторы акции показали безответственное поведение, инициировав подобное мероприятие в период пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, салону предусмотрен штраф на сумму до 300 тысяч рублей.

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