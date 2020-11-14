Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главархив расскажет о москвичах, работавших в тылу в период битвы за столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив расскажет о москвичах, работавших в тылу в период битвы за столицы

Юлия Захарова

Город

Главархив столицы представит сведения о москвичах, которые работали в тылу в период битвы за Москву. Проект станет частью виртуального музея «Москва — с заботой об истории».

Как уточняется, в проекте появятся биографии горожан, которых наградили медалью «За оборону Москвы» или отметили за ударный труд на строительстве оборонительных сооружений.

— Уникальность проекта состоит в том, что это не военнослужащие, а мирные жители — работники московских предприятий, бойцы и командиры местной противовоздушной обороны, милиционеры и пожарные, учащиеся и многие другие. Эти люди совершили настоящий подвиг, — отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что долгом властей является помощь родным героев, которые хотят узнать больше о заслугах своих предков.

В список включат более 500 москвичей. Виртуальный музей покажет их имена с краткой биографической справкой, указанием национальности и описанием подвига, говорится на официальном портале мэра столицы.

Напомним, 5 декабря 1941 года войска СССР начали контрнаступление против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Боевые действия частично велись на современной территории столицы. Оборонительные сооружения выстраивали 600 тысяч человек.

Читайте также: Музей Победы пригласил на выставку «Подвиг Народа» во Всемирный день науки

Подвиг героевГлавархивМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте