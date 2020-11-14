Главархив расскажет о москвичах, работавших в тылу в период битвы за столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив столицы представит сведения о москвичах, которые работали в тылу в период битвы за Москву. Проект станет частью виртуального музея «Москва — с заботой об истории».

Как уточняется, в проекте появятся биографии горожан, которых наградили медалью «За оборону Москвы» или отметили за ударный труд на строительстве оборонительных сооружений.

— Уникальность проекта состоит в том, что это не военнослужащие, а мирные жители — работники московских предприятий, бойцы и командиры местной противовоздушной обороны, милиционеры и пожарные, учащиеся и многие другие. Эти люди совершили настоящий подвиг, — отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что долгом властей является помощь родным героев, которые хотят узнать больше о заслугах своих предков.

В список включат более 500 москвичей. Виртуальный музей покажет их имена с краткой биографической справкой, указанием национальности и описанием подвига, говорится на официальном портале мэра столицы.

Напомним, 5 декабря 1941 года войска СССР начали контрнаступление против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Боевые действия частично велись на современной территории столицы. Оборонительные сооружения выстраивали 600 тысяч человек.

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