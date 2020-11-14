Получено разрешение на похороны Джигарханяна на Ваганьковском кладбище
Получено разрешение на похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище в столице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя актера и его друга Артура Согомоняна.
Он отметил, что Джигарханяна похоронят рядом с дочерью.
Ранее сообщалось, что Армена Джигарханяна, о смерти которого стало известно в субботу, 14 ноября, похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре.
Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.
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