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Получено разрешение на похороны Джигарханяна на Ваганьковском кладбище
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Получено разрешение на похороны Джигарханяна на Ваганьковском кладбище

Юлия Ямпольская

Общество

Получено разрешение на похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище в столице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя актера и его друга Артура Согомоняна.

Он отметил, что Джигарханяна похоронят рядом с дочерью.

Ранее сообщалось, что Армена Джигарханяна, о смерти которого стало известно в субботу, 14 ноября, похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате с соблюдением мер безопасности

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