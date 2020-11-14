«Не могу быть собой»: Топалов рассказал, почему устал от соцсетей

«Не могу быть собой»: Топалов рассказал, почему устал от соцсетей
Певец Влад Топалов рассказал подписчикам, почему долго не появлялся в социальных сетях. Этим он поделился в своем Instagram-аккаунте.
Исполнитель признался, что ему нужно время для того, чтобы «отдохнуть» от социальных сетей.
— Время «детокса» головы, души и мыслей от всего, что здесь твориться. От себя. От вас. Я не могу делать это , потому что «надо». Я не такой, — отметил музыкант.
Топалов также рассказал, что устал читать гневные комментарии фолловеров.
— Устал от того, что я не могу быть собой. Я все время должен «казаться» кем-то. «Хорошеньким», «милым». Я от этого устаю. Какое-то время назад устал окончательно, — рассказал певец.
По его словам, после такого «детокса» от соцсетей его внутренний мир стал спокойнее. Он смог привести свои чувства и мысли в порядок.
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